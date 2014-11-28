أخبار عاجلة

مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

فيديو.. مظهر شاهين: «الإخوان هما اللي ماسكين بيوت الدعارة والقمار والديسكوهات»

  • مصر
  • 11
Google+ Print

وصف الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بـ«خوارج العصر»، بسبب دعواتهم للخروج، الجمعة، 28 نوفمبر، ورفع المصاحف.

وأضاف «شاهين»، خلال برنامج «الطريق» بفضائية «التحرير»، مساء الجمعة، أن «المجتمع المصري في نظر الإخوان مجموعة من العلمانيين الكفار، معظم بيوت الدعارة في اللي ماسكينها إخوان، وبيوت القمار والديسكوهات خَلْفَهَا إخوان، وليسقط الخونة والمجرمون والإرهابيون ومن على شاكلتهم، ولتبقى مصر آمنة مطمئنة، وتحيا مصر».

وأكد أن «قوات الشرطة والجيش، الجمعة، ستقوم بتقبيل أي مصحف تجده على الأرض لأن هذه هي أخلاق الشرطة والجيش والمصريين جميعا».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا

السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا