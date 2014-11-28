فيديو.. مظهر شاهين: «الإخوان هما اللي ماسكين بيوت الدعارة والقمار والديسكوهات»

وصف الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بـ«خوارج العصر»، بسبب دعواتهم للخروج، الجمعة، 28 نوفمبر، ورفع المصاحف.

وأضاف «شاهين»، خلال برنامج «الطريق» بفضائية «التحرير»، مساء الجمعة، أن «المجتمع المصري في نظر الإخوان مجموعة من العلمانيين الكفار، معظم بيوت الدعارة في مصر اللي ماسكينها إخوان، وبيوت القمار والديسكوهات خَلْفَهَا إخوان، وليسقط الخونة والمجرمون والإرهابيون ومن على شاكلتهم، ولتبقى مصر آمنة مطمئنة، وتحيا مصر».

وأكد أن «قوات الشرطة والجيش، الجمعة، ستقوم بتقبيل أي مصحف تجده على الأرض لأن هذه هي أخلاق الشرطة والجيش والمصريين جميعا».