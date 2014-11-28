فيديو.. فلكي: قابلت كائنًا فضائيًا في «سيوة».. وأخبرني أنه جاء لمحاربة «الإخوان»

قال الدكتور أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، إنه تمكن من إجراء لقاء مع أحد الكائنات الفضائية الطيبة والتي تسمى «ووتشر» والتي تعيش على كوكب «أوتو»، بواحة سيوة.

وأوضح «شاهين»، في برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مساء الجمعة، أنه أثناء لقائه مع أحد هذه الكائنات في منطقة واحة سيوة، أبلغه أنهم جاءوا لمحاربة قوى الشر المعروفة بـ «الزواحف» والتي تتخفى حاليا في شكل «البشر» ومن بينهم رؤساء دول مثل باراك أوباما وفلاديمير بوتين والعائلة المالكة البريطانية، وجون كنيدي وهيلاري كلينتون وأنهم ليس أصلهم بشر، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص شاهدوا هيلاري كلينتون أثناء تحولها.

ورد «شاهين» على المتهكمين عليه، قائلا: «الحقيقة ستظهر قريبا لأنهم قادمون، وستبدأ حرب الخير والشر في بلاد القوقاز وهي إيران والعراق نظرا لأن هذه البلاد هي التي شهدت بداية الحياة منذ ملايين السنوات».

وأكد «شاهين» أن جماعة الإخوان من بين قوى الشر التي حذر منها الكائن الفضائي، قائلا: «لم يحددها بالاسم ولكنه لمح للجماعة عندما حذر من قوى الشر التي من بينها الماسونية وغيرها».

وقدّم ما أسماها «دلائل»، بشأن ظهور دين الإسلام في المريخ ووقوع يوم القيامة به قبل الأرض، وقال شاهين: «دليلي الأشكال والمجسمات والهياكل التي اكتشفتها وكالة ناسا أظهرت هذا الأمر عبر المسبار».

وأضاف: «الصور أثبتت هذا الأمر، وأظهرت وجود صلبان وهلال وناس سجود قامت عليهم القيامة، وهياكل بشرية وزواحف وديناصورات، وهذه حقائق ظهرت على المريخ الذي يطلق عليه الكوكب الأرضي، والمفاجأة إن الأرض والمريخ والزهرة كانوا كوكب واحد».