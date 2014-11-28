وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة بالخرطوم احتجاجا على مزاعم الاغتصاب بدارفور

سلم حشد يمثل المرأة السودانية ، مذكرة إحتجاجية لممثل الأمم المتحدة بالسودان علي الزعتري ، مستنكرة المزاعم حول اغتصاب نساء منطقة “تابت” بشمال دارفور ، وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها المرأة السودانية ، اليوم الخميس، أمام مبنى الأمم المتحدة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

واحتشدت في الوقفة الاحتجاجية كل من وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، والهيئة القومية للبرلمانيات والاتحاد العام للمرأة السودانية ولاية الخرطوم، والمرأة باتحاد نقابات عمال السودان.

ورفض الحشد ما وصفه المتاجرة بالمرأة السودانية وعرضها، وشجب المزاعم اللانسانية والإتهامات الكاذبة للقوات المسلحة السودانية.

وأكدت المرأة السودانية ، مساندتها للقوات المسلحة وهي تزود عن الأرض والعرض ، داعية قوات “اليوناميد” إلى الاهتمام بمهامها في حفظ السلام والابتعاد عن الانزلاق في وحل الأكاذيب والتلفيق.

وأكدت الدكتورة عطيات مصطفى، مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالسودان إنهم سيسيرون مسيرة سلمية احتجاجية وتسليم مذكرة مماثلة للسفارة الهولندية بالخرطوم باعتبار أنها البلد الذي تنطلق منه “إذاعة راديو دبنقا”، التي نشرت تلك المزاعم الكاذبة، ومطالبتها بتوجيه الإذاعة بوقف الادعاءات التي تطلقها جزافا.

وأشارت إلى أنه سيتم كذلك تسليم مذكرة لرئاسة قوات الأمم المتحدة بالخرطوم (اليوناميد) بإدانتها تسليم تقرير حول مزاعم الاغتصابات لمنظمات المجتمع الدولي, لافته إلى أن بعثة اليوناميد لها دور كبير في هذه الادعاءات مما أدى إلى نوع من عدم الاستقرار وسط نساء تابت.