القومى للمرأة يدعم المرشحات للبرلمان ببرنامج “خطوة نحو 2015″

يطلق المجلس القومى للمرأة يوم الاحد القادم برنامجاً تدريبياً تحت عنوان ” المرأة المصرية ..خطوة نحو برلمان 2015 ” وذلك في إطار حرص المجلس على تأهيل المرأة سياسياً ودعم السيدات الآتى يرغبنّ فى الترشح للإنتخابات البرلمانية المقبلة.

> وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس بأن البرنامج التدريبى يستهدف تنمية مهارات السيدات الراغبات فى خوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة بالكفاءة المرجوة .. وتقديم الدعم اللوجيستي والمساندة المعنوية لهنّ ليكنّ قادرات على خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بصورة تليق بالمرأة المصرية .

واشارت إلى أنه من المقرر أن تتضمن الدورة التدريبية موضوعات من بينها خصوصية إنتخابات مجلس النواب 2015 ودور المرشحات وقانون الإنتخابات ..الفرص والتحديات وتقسيم الدوائر الإنتخابية فى إطار الخصوصية المحلية علاوة على سبل إعداد خطة الحملة الإنتخابية وتكاليف الحملة الإنتخابية ..كما يتناول التدريب إعداد فريق الحملة الإنتخابية ومهارات الإتصال وكيفية إدارة المواقف والأزمات الإنتخابية وتدريب عملى لتصميم الحملة الإنتخابية .

و يحاضر خلال الدورة التدريبية نخبة من الأساتذة والمتخصصين من بينهم الدكتور مصطفى الفقى والمهندس باسم كامل والدكتورعمرو الشوبكى والدكتور كمال الهلباوى والدكتورة مارجريت عازر والدكتورة سناء السعيد والدكتور ياسر عبد العزيز .