حاكم عجمان يتسلم كتاب الولاء

تسلم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان «كتاب الولاء» من يافع الفرج المدير التنفيذي لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري وفريق فعاليات اليوم الوطني في المؤسسة، وذلك في إطار احتفالات الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ 43.

وشمل الكتاب، الذي يعد واحداً من أفضل الفعاليات التي تقام بهذه المناسبة، على تواقيع جميع العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة عجمان، تعبيراً عن تجديد الولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

و«كتاب الولاء» هو أحد مبادرات مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، التي حظيت بتقدير دوائر ومؤسسات الدولة، ووقع عليه نحو ألف من العاملين في القطاع العام في إمارة عجمان.

إهداء

وكان أول الموقعين على الكتاب الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية رئيس مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، حيث قال «بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، أن أهدي كتاب الولاء لصاحب السمو الوالد الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وأن ارفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 43 للدولة». كما وقع على الكتاب جميع مديري ورؤساء وموظفي الدوائر والمؤسسات في الإمارة.

نهج

تقدم يافع الفرج المدير التنفيذي لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري بخالص التهاني والتبريكات لقيادة وشعب الإمارات، مستذكرين من خلالها الجهود التي بذلها المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات لتحقيق مسيرة تنموية حديثة على ثرى هذا الوطن العزيز، بإقامة مشاريع عملاقة وتنمية شاملة وقفزات نوعية في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي سار على خطى المؤسس وأتم المسيرة.