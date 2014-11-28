حالة العالم 2015 موضوع المنتدى الاستراتيجي العربي 14 ديسمبر

يستضيف المنتدى الاستراتيجي العربي والذي سيعقد بدبي بتاريخ 14 ديسمبر الخبير السياسي الدكتور فرنسيس فوكوياما صاحب كتاب «نهاية التاريخ»، بالإضافة إلى بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ومجموعة من المختصين بهدف محاولة رسم حالة العالم والعالم العربي في 2015 ومناقشة أهم التغيرات السياسية والاقتصادية المتوقعة بالإضافة لمحاولة وضع خريطة لأهم القوى المؤثرة فيه وأهم الاتجاهات الاقتصادية والسياسية التي ستنشأ خلاله.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الاستراتيجي العربي، أن المنتدى يوفر منصة لاستشراف المستقبل وحالة العالم ومناقشة مختلف الشؤون السياسية على الساحتين العربية والدولية، واستعراض أبرز القضايا الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حاضر شعوب وبلدان العالم ومستقبلها.

أحداث عالمية

وأضاف معاليه أن المحاور التي سيناقشها المنتدى الاستراتيجي العربي سوف تسهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على العديد من هذه الأحداث العالمية والاقليمية والسيناريوهات والتحديات المحتملة لعام 2015، ومناقشة الحلول المناسبة لها وذلك من خلال جلسات يشارك فيها خبراء ومختصون عالميون. ومن المقرر أن يستضيف المنتدى نخبة من كبار قادة الفكر وصناع القرار وخبراء السياسة والاقتصاد في العالم، حيث سيتضمن جدول فعاليات المنتدى جلسة حوارية تستشرف ما ستكون عليه حالة العالم سياسياً خلال عام 2015 مع الخبير السياسي الدكتور فرنسيس فوكوياما صاحب كتاب «نهاية التاريخ والإنسان الأخير».

وسيتحدث فوكوياما خلال جلسته عن الواقع السياسي في العالم وأبرز القوى المؤثرة والفاعلة فيه، بالإضافة إلى رصد لأهم التوجهات السياسية في 2015 والتغييرات السياسية المحتملة على القوى العظمى وباقي دول العالم. وسيتم خلال المنتدى رسم تصور لمستقبل الاقتصاد في العالم في 2015 خلال جلسة حوارية مع الدكتور بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية في 2008، والذي سيقدم نظرة شاملة لواقع الاقتصاد العالمي، ويرصد أهم التوجهات الرئيسية والسيناريوهات المحتملة للنشاط الاقتصادي والتجاري العالمي في 2015.

واقع الوطن العربي

كما سيتحدث كل من الخبير السياسي والوزير اللبناني الأسبق غسان سلامة ووزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط عن واقع الوطن العربي سياسياً، وأهمية الاستقرار السياسي في المنطقة في ظل التحولات الطارئة على موازين القوى الدولية، بالإضافة إلى أهم الفرص والتحديات السياسية التي قد تواجه المنطقة في عام 2015.

وسيستعرض الدكتور عبدالله سالم البدري، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الفرص والتحديات الاقتصادية المرتقبة في العالم العربي لعام 2015 في ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط، وتأثير هذه التقلبات على الاقتصاد. في حين سيبحث الدكتور هنري عزام، الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي السابق لدويتشه بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوضع الاقتصادي العربي الراهن وأبرز الفرص والتحديات في القطاعين المصرفي والاستثماري في المنطقة العربية، بالإضافة إلى رصد مستقبل الاقتصاد العربي في عام 2015 .

فيما سيستعرض بروس دي مسكيتا، صاحب إحدى أهم النظريات في مجال سيناريوهات المستقبل التطورات المهمة المتوقعة والسيناريوهات المحتملة في العالم خلال الفترة المقبلة.

حلول فعالة

انطلق المنتدى الاستراتيجي العربي في عام 2001 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لإيجاد حلول فعالة لقضايا المنطقة والعالم. ونجح المنتدى الاستراتيجي العربي على مدار دوراته السابقة في التحول إلى منصة لاستشراف المستقبل ومناقشة أهم التحديات التي قد تواجه العالم.