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تقرير - بازل يزاحم نابولي على استعارة صلاح من تشيلسي

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تقرير - بازل يزاحم نابولي على استعارة صلاح من تشيلسي تقرير - بازل يزاحم نابولي على استعارة صلاح من تشيلسي

أكدت تقارير إنجليزية اقتراب محمد صلاح جناح تشيلسي من الرحيل عن ستامفورد بريدج في يناير المقبل على سبيل الإعارة ربما.

صلاح يلعب مع تشيلسي منذ يناير الماضي، لكنه لا يشارك كثيرا هذا الموسم، رغم مشاركته في عشر مباريات في الموسم الماضي بعد انتقاله للزرق بأيام.

وذكرت صحيفة (دايلي ستار) الإنجليزية أن بازل ونابولي يتنافسان على ضم اللاعب.

طالع || تقارير: صلاح على رادار نابولي

ويبحث بازل إمكانية استعارة اللاعب الذي باعه مقابل 11 مليون جنيه استرليني في يناير الماضي.

وشهد بازل مرحلة صلاح الذهبية عندما لمع مع بطل الدوري السويسري في الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ولعب صلاح مع بازل 79 مباراة سجل فيها 20 هدفا وصنع 17.

وكان صلاح قد سجل ثلاثة أهداف في شباك تشيلسي مما فجر أسمه في لندن، وتصارعت عليه الأندية الإنجليزية مثل ليفربول ولكنه فضل الانضمام للزرق.

الموسم الحالي لصلاح شهد مشاركتين في الدوري الإنجليزي، وكان أدائه محبطا - وفقا للصحيفة - أمام شيروسبري في كأس الرابطة الشهر الماضي عندما شارك أساسيا.

تذكر معنا || بالفيديو - موسم صلاح (1) .. سر الدقيقة 87

بالفيديو - موسم صلاح (2) .. بداية مبشرة ثم تجمد ثم انطلاقة

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