سيميوني مستمر مع أتليتكو

(إفي): أكد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني يرتبط بعقد طويل الأمد مع الروخيبلانكوس، نافيا إشاعات رحيله بنهاية الموسم الى إنجلترا.

وأوضح سيريزو في تصريحات صحفية اليوم "نحن سعداء بوجود سيميوني معنا، وهو ايضا، وكذلك اللاعبين، والجمهور مجنون به، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟".

كما أشاد بالمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش المتألق في موسمه الأول الذي يخلف فيه دييجو كوستا الهداف السابق ونجم تشيلسي الحالي، مبينا "أعتقد أنه لاعب رائع، يواصل أدائه المتميز الذي كان عليه في بايرن ميونخ، ويتأقلم بشكل جيد معنا".

وبالمثل امتدح الإيطالي أليسيو تشيرشي الوافد من تورينو في الصيف الماضي، ووصفه باللاعب "المهم والرائع"، رغم ما أشيع حول رحيله في انتدابات الشتاء لعدم حصوله على فرص كافية للعب.