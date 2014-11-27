بالفيديو.. تامر أمين ينتقد فيفي عبده: «أي حد يلاقي كرسي مذيع يقعد عليه»

انتقد الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «من الآخر» اسم برنامج الفنانة فيفي عبده والذي من المنتظر أن تقدمه على قناة «التحرير» بعنوان «5 موااااااه».

وقال «أمين» في برنامجه «من الآخر» على قناة «روتانا مصرية»، الخميس، «كل واحد يعمل شغلته، إيه هي فكرة تبادل الأدوار ولعبة الكراسي اللي بنلعبها أنا مش عارف.. وأنا متحفظ بالذات على الراقصات.. على راسي يا سيدي هما بس لما يقعدوا على كرسي المذيعين».

وأضاف «أمين» «أنتم ليه معتبرين إن كرسي المذيع ده أو الإعلامي ده مهنة من لا مهنة له اللي فاضي وعنده وقت وعايز يروش شوية ييجي يشتغل ويعمل برنامج.. هي ديه مش مهنة أنا عايز أسأل سؤال ولا الإعلام ده هو إيه».

وتابع «أمين»: «إشمعنى بقى مهنة المذيع كل اللي معدي ويلاقي كرسي فاضي يقعد عليه أنا مش عارف إيه الحكمة في ديه.. وبدليل إن الفوضى الإعلامية أن كل من هب ودب يشتغل إعلامي.. وألاقى المواقع والصحافة المكتوبة تقول الإعلامي فلان الفلاني والإعلامية الفلانية قالت كذا.. إعلامية منين (وجع بطنها)».