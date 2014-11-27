بالفيديو - أحمد جعفر يسجل أول هاتريك رسمي في تاريخه

سجل أحمد جعفر مهاجم إنبي الحالي والزمالك السابق أول هاتريك في تاريخه وذلك أمام النصر بالجولة 10 من الدوري المصري.

طالع || بالفيديو - جعفر يسجل هاتريك .. وإنبي يزيح الزمالك من القمة بسداسية

جعفر الذي لعب مع في المصرية للاتصالات ثم الزمالك ومنه إلى إنبي منذ موسم 2008-2009 سجل 59 هدفا قبل الانضمام إلى الفريق البترولي.

ولكن جعفر لم يسبق له تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة رسمية من قبل، ولكنه فعلها في مواجهات ودية عديدة مع الزمالك مثل المطاحن، وخيطان الكويتي.

هاتريك جعفر أمام خيطان وديا

ولكن في المباريات الرسمية لم يسجل جعفر إلا أول هاتريك له مع إنبي في فوز فريقه 6-0 على النصر.

جعفر كان قد سجل هدفين في أكثر من مباراة سواء مع الإتصالات أو الزمالك، وفشل في تعزيزهم بثالث .. يستعرض FilGoal.com تلك المباريات:

الإتصالات

- سجل هدفين للاتصالات أمام غزل المحلة في موسم 2008-2009، وانتهت المباراة 3-1.

الزمالك

- في اول مباراة بقميص الزمالك بالدوري موسم 2009-2010، أمام المصري سجل هدفين وفاز الأبيض 3-0.

- في مواجهة بتروجيت بنفس الموسم سجل هدفين وفاز الزمالك 3-2.

- في أولى مبارياته بموسم 2010-2011 مع مصر للمقاصة سجل هدفين في فوز الزمالك 4-3.

- في نهائي كأس مصر موسم 2012-2013 سجل هدفين أمام وادي دجلة وفاز الأبيض 3-0.

-في دوري أبطال إفريقيا موسم 2013، سجل هدفين أمام جازيل وفاز الزمالك 7-0.

- في دور المجموعات أمام ليوبار وفاز الزمالك 4-0 سجل ثنائية.

إنبي

ومع إنبي نجح في تسجيل أول هاتريك في تاريخه أمام النصر.