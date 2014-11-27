النجمات يخترن الأحزمة لخصر أنحف

تهتم النجمات بإطلالاتهن بشكل كبير، ولايتوانين عن فعل كل ما يتطلبه الأمر حتى يبدون بأجمل حُلّة وأكثرها رشاقة ونحافة. ومن الخدع البديهية والبسيطة وغير المكلفة طبعاً ،والتي تبرز الخصر بشكل رائع، وتجعله يبدو أصغر من حجمه الحقيقي، هي الأحزمة. وقد لاحظنا إقبال النجمات الشديد على ارتدائها، بغض النظر إن كن يحتجن لأن يبدون أكثر نحافة أم لا.

وقد اعتمدن الأحزمة على الخصر مع الفساتين الرسمية الطويلة، وفي إطلالاتهن على السجادة الحمراء، وكذلك للإطلالات الأقل رسمية والأكثر عملية. وفي كل مرة، نجحت الأحزمة في تحقيق معادلة النحافة، كما إضفاء الأنوثة والجمال على الملابس.

ومن النجمات اللواتي اعتمدن الأحزمة مؤخراً في إطلالاتهن: Fergie التي اختارت حزاماً باللون الذهبي المعدني على فستان أسود طويل من Halston Heritage ، و Nicole Kidman التي اختارته على فستان ناعم بقصّة قميص من Prada، وإليسا التي تزيّنت به فوق التيور المميز من Elie Saab، وKeira Knightley التي زيّنت به فستانها المميز من Dolce&Gabbana، ونانسي عجرم التي اختارته من الجلد العريض لإطلالة أنيقة ورسمية، وOlivia Munn التي تألقت بفستان ذهبي من Lanvin مع حزام بتصميم مميز من الدار نفسها... وغيرهن كثيرات.

اعتمدي صيحة الأحزمة على الخصر لإطلالة كلها رشاقة، وأنوثة وجمال، وبالطبع مواكبة لأحدث خطوط الموضة لهذا الموسم.

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