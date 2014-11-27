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ستايلك في الشتاء على طريقة المحترفين

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ستايلك في الشتاء على طريقة المحترفين ستايلك في الشتاء على طريقة المحترفين

الخميس 27-11-2014 16:42

العديد من الرجال في الخليج لا يتعدى ستايلهم ببساطته وسهولته الـ"تي شيرت" المريح والجينز، وقد يواجهون صعوبة بالغة في تنسيق الإطلالة الشتوية في الأجواء الباردة، لذلك قررنا أن نستعرض معك طرق المحترفين لتنسيق الأزياء الشتوية.

في الشتاء يجب أن لا تتردد في ارتداء طبقات عديدة من الملابس المختلفة حتى وإن تعارضت في خاماتها أو ألوانها وطبعاتها، فقد يعجبك اللوك النهائي، وكما نشاهد في الصور أعلاه اعتمد العديد من محرري الموضة والمدونين خامات وطبعات مختلفة في اللوك نفسه، فكن جريئاً وابتعد عن الإطلالة التقليدية.

ابحث دوماً عن الإكسسوارات المناسبة، فلن تكتمل إطلالتك الشتوية الأنيقة بدون السكارف الشتوي المميز، وربما القبعة الصوفية "البيني" إن فضلت ارتداءها، واختر إكسسواراتك بما يتناسب مع إطلالتك النهائية، وغيّر في طرق ارتدائها بين إطلالة وأخرى، فعلى سبيل المثال: يمكنك ارتداء السكارف فوق المعطف بطريقة بسيطة، أو يمكن إدخاله تحت المعطف، أو حول الرقبة لتحصل على دفء إضافي.

شاهد معنا إطلالات محرري ومنسقي الموضة المحترفين وحضور عروض الأزياء العالمية لتعرف كيف تنسق إطلالتك الشتوية كالمحترفين.

 

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