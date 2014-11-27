4 إطلالات لتحتفلي باليوم الوطني الإماراتي

إن كنت ترغبين بالتميّز في اليوم الوطني الإماراتي ، والتعبير عن حبّك لبلدك وفخرك به عن طريق إطلالاتك وملابسك ، فما عليك إلّا أن تستوحي من إحدى هذه الإطلالات الأربع الرائعة التي نسّقناها لك. وبغضّ النظر عن المناسبة التي ستحضرين، ستجدين ضمنها ما تبحثين عنه، حيث هناك الرسمي، الأنيق، والشبابي العصري. وجميعها مستوحاة من ألوان علم دول الإمارات.

الإطلالة الأولى شبابيّة وكاجوال، وقد اخترنا سروالاً من الجينز من JBrand، مع قميص أبيض من Tory Burch، وحقيبة باللون الأخضر من Stella McCartney، وحذاءً أحمر من Valentino، وخاتماً من Chloe، وأقراطاً مميّزة من Marc by Marc Jacobs.

أما الإطلالة الثانية، فقد جمعت بين الفخامة والعصريّة، وهي عبارة عن تنّورة باللونين الأسود والأبيض من Roskanda Ilincic، وتيشيرت بيضاء من J.Crew، وعقد أحمر من Valentino، وحقيبة خضراء من Charlotte Olympia، وحذاء أسود من الجلد اللامع من Gianvito Rossi.

أما الإطلالة الثالثة، فاتّسمت بالأناقة، وهي عبارة عن توب باللونين الأسود والأبيض من Narciso Rodriguez، مع سروال أسود بخصر عالٍ من Saint Laurent، وحقيبة حمراء من Valentino، وحذاء باللون الزيتي من Jimmy Choo، وأقراط من الكريستال من Dolce&Gabbana.

وفي الإطلالة الرابعة اعتمدنا الرسميّة، وبإمكانك أن تختاريها إن كان لديك سهرة كبير.وهي عبارة عن فستان أبيض من Roland Mouret، وحذاء بتصميم مبتكر من Diane Von Furtstenberg، ومعطف أنيق من الفرو الأسود من Dries Van Noten، وحقيبة باللون الأحمر من Lanvin، وأقراط من الكريستال الأخضر من Edie Borgo.

احتفلي باليوم الوطني الإماراتي بكلّ عصريّة وأناقة، باختيارك إحدى هذه الإطلالات الرائعة، التي نسّقناها لك من ألوان العلم.

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