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إيفرتون يتخطي دور المجموعات من الدوري الأوروبي بهدفين

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إيفرتون يتخطي دور المجموعات من الدوري الأوروبي بهدفين إيفرتون يتخطي دور المجموعات من الدوري الأوروبي بهدفين

(إفي): فاز إيفرتون الإنجليزي على مضيفه فولفسبورج الألماني بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة بالدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي تعادل فيها ليل الفرنسي مع كراسنودار الروسي بهدف لكل منهما.

بهذه النتيجة، يحسم إيفرتون بطاقة التأهل إلى الدور 32 من البطولة قبل جولة على انتهاء أولى جولاتها، حيث يتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، يليه فولفسبورج بسبعة أهداف ثم ليل بأربع نقاط وكراسنودار بثلاث نقاط.

يدين إيفرتون بالفضل في فوزه إلى هدفي روميلو لوكاكو (ق43) وكيفين ميرالاس (ق75) ليحقق ثاني انتصار له على الفريق الألماني، الذي خسر ذهابا في ملعب إيفرتون بأربعة أهداف مقابل واحد.

وكان ليل الفرنسي قد تعادل في وقت سابق مع مضيفه كراسنودار بهدف لكل منهما.

تقدم أريسلينيس دا سيلفا لفريقه كراسنودار (ق35) قبل أن يدرك نولان رو هدف التعادل لليل (ق79).

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