تعرفي إلى أنواع الصبغات لاختيار ما يناسبك منها

هل قمت بتغيير لون شعرك، لكن تبيَّن أنَّ لونه الجديد لا يلائم بشرتك؟ هل تبحثين عن لون جديد نابض بالحيويَّة يعيد لوجهك إشراقه وشبابه؟ ننصحك إذن بقراءة تعليماتنا فهناك كثير من النساء اللواتي يحببن أن يغيرن لون شعرهنَّ، وهنا نقدِّم لك العديد من أنواع الصبغات لتعرفي ما يناسبك منها، والطرق التي يمكنك أن تعرفي بها النوع المناسب لك تحديداً.

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صبغة لوريال باريس

هذه الصبغة بلجيكيَّة الصنع وتدوم لمدَّة 3 أشهر.

صبغة كوليستون ألماني

يفضل استخدامها لذوات الشعر الأبيض، فهي تساعد على إعطاء لون رائع لشعرك.

صبغة لوريال أكسلانس فوم

تعدُّ هذه الصبغة من أفضل الصبغات في الأسواق، إذ تعمل كالشامبو، وهي عبارة عن رغوة تشبه شامبو غسل الشعر، يتم استخدامها مثل الشامبو. ويبدأ اللون في الاختفاء بعد غسل شعرك لمدَّة 28 مرَّة تقريباً.

صبغة لوريال كاستنج: من صنع شركة لوريال المخصص للسيدات الحوامل والمرضعات:

ومن أهم ما يميِّز هذه الصبغة خلوها من المواد الكيميائيَّة، التي تتسبب في إيذاء المرأة الحامل والمرضع.

صبغة غارنيه الفرنسيَّة ومصنعة من المواد الطبيعيَّة:

هي صبغة رائعة وسعرها في متناول يد الجميع، متوفرة بالقرفة، والرمان، ودوار الشمس، وزيت الزيتون، والأفوكادو.

طريقة اختيار نوع الصبغة المناسب لشعرك:

ـقومي بتحديد احتياج الشعر في بداية الأمر، فهل تريدين أن تخفي الشعر الأبيض أو الشعيرات البيضاء التي بدأت بالظهور وتحصلي على لون جديد ومختلف، أم تريدين تجديد لون شعرك المصبوغ من الأساس؟

ـ ينصح العديد من الخبراء باختيار ألوان فاتحة، ليظهر تأثيرها على الشعر ذي اللون الفاتح، والعكس على الشعر الغامق، فإن كنت من ذوات الشعر الغامق فيفضل اختيار لون غامق.

ـ من الأفضل أن يكون شعرك صحياً وحالته جيِّدة قبل استخدامك للصبغة لتحصلي على التأثير المطلوب فقومي باستخدام معالجات الشعر الفعالة مرَّة كل شهر إن أمكن.

ـ قومي باستخدام الزيوت الطبيعيَّة لتعالجي شعرك قبل استخدامك للصبغة بـ3 أيام.

ـ لا تغسلي شعرك في اليوم الذي يسبق يوم صبغ الشعر.

ألوان الصبغة حسب بشرتك

للبشرة الفاتحة أو البيضاء يفضل صبغ الشعر بألوان الأشقر المتوسط، والأشقر الداكن، والأحمر الدافئ، والبني الفاتح.

للبشرة المتوسطة: البني الشوكولاته الداكن، والبني المتوسط، والكستنائي، والذهبي الداكن.

للبشرة السمراء: الكستنائي، والبني بدرجاته، والذهبي الداكن، والأحمر الدافئ، والأشقر العسلي، والأسود، والبرونزي.

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