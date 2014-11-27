بالصور من هو الشاب الذي تقاسمت معه سلمى رشيد إحساسها؟

أحيت الفنانة المغربية الشابة سلمى رشيد حفلاً غنائياً لفائدة إحدى مدارس التجارة والتسيير بمدينة مكناس المغرب، حيث عرف تواجد عدد كبير من الشخصيات الوازنة بالمغرب، إضافة إلى حضور محمد أوزين وزير الشباب والرياضة الذي عبّر عن روعة المشهد الشبابي الذي يعيشه المغرب، معرباً عن فخره بالتواجد ضمن هذه الطاقات التي ستكون قوة للمغرب سواء بالنسبة لمجال التسيير أو الفن بالنسبة لخريجة برنامج "أراب أيدل".

وتجاوب الجمهور مع أداء سلمى وردد أغانيها، كما استمتعت الفنانة الشابة بالأجواء الصاخبة المحيطة بها، ونزلت من خشبة المصرح لتقف بجانب الطلاب المتخرجين، كما كان لها شرف تقديم شواهد التخرج لبعض العناصر التي حصلت على الإجازة في التجارة والتسيير.

وعرف الحفل الذي حضره موقع " سيدتي"، مشاركة سلمى لأغنيتها "إحساس" مع أحد الطلاب الذي أبدع في تأدية المقطوعة المصرية، وأظهر عن إعجاب بالأغنية وصاحبتها.

من جهتها كشفت سلمى أنها "أغرمت" بصوت الشاب يوسف لبيب، الذي قررت أن تشاركه مجموعة من المقاطع التي كان من المفترض أن تؤديها بمفردها على خشبة المسرح.

وعند نهاية الحفل كشفت سلمى أنها أحبت الأجواء بمكناس، و تتوقع أن تتزوج رجلاً ينتمي إلى هذه المدينة المغربية العريقة ، ما جعل الإشاعات تنتشر بعد الحفل حول ما إذا كانت هناك علاقة بين خريجة " أرب أيدل" ويوسف لبيب.

ويعد يوسف الذي تقاسم مع سلمى الحفل، أحد المواهب الشابة التي تشق طريقها نحو الشهرة، ومن بين المغاربة المطربين المعروفين بتركيا.

وبعد عودتها إلى الدار البيضاء دخلت سلمى رشيد في تركيز تام من أجل إصدار أغنيتها المغربية الجديدة والتي ستطلق كواليس تحضيرها بشكل حصري عبر موقع " سيدتي.نت".