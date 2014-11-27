إبن توم هانكس يبدأ معركته ضد الإدمان على المخدرات

كشف Chet Hanks إبن النجم العالمي Tom Hanks، أنه بدأ محاربة إدمانه على المخدرات بعد معاناة طويلة ومريرة.

Hanks البالغ من العمر 24 عاماً، قال خلال حديث لصحيفة Hollywood Life إنه يخوض معركة حاسمة ضد الإدمان على الكوكايين، لأن هذا الأمر أتعبه وكاد أن يدمر حياته بالفعل.

وإعترف Chet أن معاناته مع الكوكايين بدأت عندما كان في الـ16 من عمره، حيث دخل إلى مركز إعادة تأهيل للتخلص من هذه العادة السيئة التي كادت تقضي عليه.

وكتب عبر موقع إنستغرام للتواصل الإجتماعي: أخيراً بعدما أن اصبحت في سن الـ24، قررت أن أتلقى بعض المساعدة وأذهب إلى مركز مختص لإنقاذ نفسي.

وأضاف: بعد 50 يوماً من دون كوكايين يمكنني أن أقول بصراحة انني سعيد أكثر من أي وقت مضى، وأشكر عائلتي وكل من يهتم لأمري.

هذا وقدّم Chet Hanks نصيحة لجميع محبيه بالإبتعاد عن المخدرات لانها قد تدمر الشخص وتؤدي إلى الوفاة في معظم الأحيان.