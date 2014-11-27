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دنيا بوتازوت تنفي خبر اعتقال زوجها

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دنيا بوتازوت تنفي خبر اعتقال زوجها دنيا بوتازوت تنفي خبر اعتقال زوجها

الخميس 27-11-2014 23:03

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقال زوج الممثلة المغربية دنيا بوتازوت، سريان النار، في الهشيم بتهمة شيكات بدون رصيد بقيمة حوالي مليون و 300 ألف درهم مغربي.

وفور ورود الخبر بادرت "سيدتي نت" للتأكد من صحة الخبر، فجدناها تضحك قبل أن نسألها عن صحة الخبر وقالت إن أول المتصلين هما والديها اللذين أفزعهما الخبر، وأضافت: "حسبي الله ونعم الوكيل الخبر لا أساس له من الصحة نهائيا، وزوجي وأنا بخير ووئام"، أقول عبر "سيدتي نت": "لن يفرقني شيء عن زوجي وديع سوى الموت".

وأوضحت دنيا أنه منذ زواجها كثرت الشائعات حولها، وسألت: "ماذا يريدون مني يريدونني مطلقة ويسعون لخراب بيتي ؟"، وأضافت: "لاحول ولاقوة إلا بالله خبر لم يكن في الحسبان".

يذكر أن دنيا التي تزوجت مؤخراً هي من الممثلات اللواتي تألقن كثيراً في الفترة الأخيرة خصوصاً في مسلسلات رمضان، وكانت دنيا قد حصلت هذا العام والعام الماضي على لقب أفضل ممثلة في استفتاء برامج رمضان الذي تنظمه مجلة "سيدتي" كل عام.

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سيدتي