محمد منير يشارك بمهرجان أيام الثقافة الإفريقية فى فيينا

تلقى الفنان محمد منير دعوة للمشاركة فى مهرجان الثقافة الإفريقية Afrika Tage(أيام إفريقيا) فى دورته رقم11،والتى تقام بالعاصمة النمساوية فيينا بالفترة من 31 يوليو – 16 أغسطس 2015

ومن الفنانين الأفارقة المشاركين بالمهرجان .الجزائرى رشيد طه، المطربة الكونغوليه الجرمانو،وعازف الساكسفون الكاميروني مانو ديبانغو، المغنية البينينية أنجيليك كيدجو، والفرقة الزيمبابوية “إياسا” وآخرين.

ويهدف مهرجان Afrika Tage-الذي تأسس في 2004 وتنظم نسخة عنه أيضا بميونيخ الألمانية- إلى تعريف الجمهور النمساوي بالثقافات والإبداعات الإفريقية ،ومنها الموسيقى، المسرح، وفنون الطبخ ،حيث يزوره كل عام ما يزيد عن 100 ألف شخص .