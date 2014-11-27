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إعلامى تونسى: عناصر حماس تسللت عبر الأنفاق وصوتت للمرزوقى فى الانتخابات

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إعلامى تونسى: عناصر حماس تسللت عبر الأنفاق وصوتت للمرزوقى فى الانتخابات إعلامى تونسى: عناصر حماس تسللت عبر الأنفاق وصوتت للمرزوقى فى الانتخابات

قال الإعلامى التونسى المعروف  لطفى العمارى، إنه شاهد جماعة حماس الفلسطينية يخرجون من الأنفاق التي حفروها إنطلاقا من غزة وصولا إلى منطقة جبل الشعانبي، و هم يتجهون نحو مراكز الإقتراع للتصويت لصالح المرشح الرئاسى التونسى المنصف المرزوقي، ثم غادروا البلاد، مع إمكانية عودتهم في الدورة الثانية.

و قال الإعلامى التونسى أيضا أنه رصد أنفاق تحت مقرات الانتخابات وصناديق الإقتراع، مما يعني قيامهم بعملية تزوير لصالح مرشحهم المرزوقى.

ولاقى تصريح لطفى العمارى سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، والذي وصفه البعض بـ”توفيق عكاشة تونس”؛ نظرًا لغرابة هذا التصريح البعيد عن المنطقية .

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