وزير الداخلية الجزائري: لم نرحل لاجئين من النيجر بالقوة

نفى وزير الداخلية الجزائري، الطيب بلعيز، الخميس، أن تكون بلاده عمدت إلى القوة في ترحيل رعايا من النيجر دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية، مؤكدا أن ذلك تم بطلب من سلطات هذا البلد.

> وكان رئيس الوزراء في النيجر بريجي رافيني، قال أمام البرلمان، الأربعاء، إن الجزائر سترحل ثلاثة آلاف من رعايا بلاده من دون عمل يعيشون من التسول وان 76 في المئة من هؤلاء أطفال و24 في المئة نساء.

> وقال بلعيز، في رده على سؤال شفوي طرحه عليه أحد النواب في جلسة علنية بمجلس النواب بخصوص التدابير التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين، إن الحكومة «اتخذت عدة تدابير محكمة لضمان عودة اللاجئين النيجريين إلى بلدهم بكل كرامة منها انشاء مراكز عبر الولايات تحتوي على كل الشروط الضرورية، على ان يتم ترحيلهم إلى مركز رئيسي بولاية تمنراست (الحدودية مع النيجر) يحتوي على 120 شاليه مجهز ومنها إلى مساكنهم الأصلية».

> وأضاف «أعراف الجزائر وتقاليدها لا تسمح لها بإعادة هؤلاء اللاجئين بالقوة. النيجريون هم أكثر الجنسيات لجوءا إلى الجزائر، وانه تمت الموافقة على اعادتهم بطلب من حكومة بلدهم».

> ونوه الوزير الجزائري إن بلاده تتعامل «مع هذا الملف الحساس بكل انسانية».

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