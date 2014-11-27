مصرع شخص فى تجدد اشتباكات بين عائلتين بأسوان بسبب الخلاف على قطعة أرض‎

شهدت مدينة كوم أمبو بأسوان، مساء اليوم الخميس، تجدد مشاجرة بين عائلتين من قريتي عرب مخيمر والرغامة شرق أسفرت عن مقتل شخص.

وكان اللواء محمد مصطفى، مدير أمن أسوان، تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة كوم امبو بتجدد الإشتباكات بين عائلتين أحداهما تنتمى لقرية عرب مخيمر والأخرى لقرية الرغامة شرق ومصرع أ. ه من قرية الرغامة شرق بعد إصابة بطلق ناري، على الفور انتقلت قوات الشرطة إلي مكان المشاجرة وقامت بفرض كردون أمني للفصل بين القريتين المتجاورتين.

وكانت مشاجرة وقعت منذ 3 أشهر بين قريتي عرب مخيمر والرغامة شرق,بسبب الخلاف علي الزراعات وهو ما أسفر عن مقتل ع.ع من قرية عرب مخيمر.