رسميا - فيرمايلين يغيب 4 أشهر عن برشلونة .. ويخضع لجراحة

برشلونة، (إفي): أعلن الجهاز الطبي لنادي برشلونة الإسباني اليوم أن المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين سيخضع لعملية جراحية الثلاثاء المقبل، الموافق الثاني من ديسمبر المقبل لعلاج الاصابة التي يعاني منها في الفخذ الأيمن، وسيغيب عن الملاعب فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر.

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ومن المقرر أن يخضع اللاعب، الذي لم يلعب مع البرسا، للعملية الجراحية في فنلندا على يد الطبيب ساكيري أورافا المتخصص في هذا النوع من الاصابات.

وسبق للطبيب أن عالج لاعبين سابقين أمثال بيب جوارديولا وديدييه ديشامب وأيتور كارانكا.

وانضم قلب الدفاع البلجيكي لبرشلونة الصيف الماضي قادما من أرسنال مقابل 10 ملايين يورو إضافة لـ8 مليون أخرى كمتغيرات، ولكنه لم يشارك بعد في أي مباراة رسمية مع الفريق.

وكان فيرمايلين (29 عاما) قد اصيب في يونيو/حزيران الماضي بمونديال البرازيل، وله تاريخ من الإصابات المتكررة، كما أن أكثر خط يعاني فيه برشلونة هو الدفاع.