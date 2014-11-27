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فرقة التراث تقدم أشهر أغانى نجوم الطرب على مسرح الجمهورية

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فرقة التراث تقدم أشهر أغانى نجوم الطرب على مسرح الجمهورية فرقة التراث تقدم أشهر أغانى نجوم الطرب على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى  مجموعة من أشهر أغانى  نجوم الطرب ،وذلك بالحفل الذى تحيية  فى الثامنة مساء الأحد 30 نوفمبر على مسرح الجمهورية .

 وأعدت الفرقة  باقة مختارة من اجمل اعمال الطرب العربى لكبار الملحنين منها موسيقى حُبي – يا وابور قوللي – إسمح و قوللي لـ محمد عبد الوهاب ، يا عاشقين الورد لـ علي فراج ، ألفين صلاه ع النبي لـ عبد العظيم عبد الحق ، قمر له ليالي لـ داوود حسني ، الورد جميل لـ زكريا أحمد ، دور بستان جمالك لـ محمد عثمان ، موشح يا غصين ألبان لـ سيد درويش ، للصبر حدود لـ محمد الموجي ، محلاك يا مصري لـ محمد الموجي ، كلمني طمني لـ محمد فوزي ، محتار يا ناس لـ محمد القصبجي ، السبت فات لـ محمود الشريف ، دور اليوم صفا لـ محمد عثمان وموشح ظبي من الترك تراث قديم .. اداء أحمد جمال ، أحلام ، محيى صلاح ، إيمان عزت ، سوزان مهدي ريم حمدي ، عاطف عبد الحميد ، مازن عادل ، ساره زكي ، أحمد محسن ، حنان عصام ، أحمد الوزيري ، أنغام مصطفى وياسر سليمان .

الجدير بالذكر ان فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية،و قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفنى فى الاحتفالات الدينية والجولات الفنية التى تقدمها دار الأوبرا  بمختلف محافظات ، بالإضافة إلى مشاركتها فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة .

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