وزيرا الصحة والبحث العلمى يتفقدا البنية التحتية للمراكز البحثية بمستشفى ٥٧٣٥٧

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان أن المرحلة القادمة سوف تشهد طفرة فى مجال البحث العلمى المرتبط بالصحة , وأن البداية سوف تكون بالتركيز على الابحاث فى مجال السرطان، حيث يتم دراسة الاسباب التى تؤدى الى أنتشار أنواع معينة من الأورام وعلى رأسها أورام الكبد التى شهدت زيادة ملحوظة فى الفترة الأخيرة.

جاء ذلك اليوم خلال زيارة وزير الصحة الدكتور عادل عدوى يرافقة وزير البحث العلمى الدكتور شريف حماد لمعهد الاورام ومستشفى ٥٧٣٥٧ اليوم لتفقد البنية التحتية للمراكز البحثية لديهم حيث قاما بزيارة المعامل، ومناظرة الأجهزة البحثية المستخدمة.

وأوضح وزير الصحة أن ذلك يأتى فى أطار خطة الدولة للبحث العلمى حيث يجب أن يكون هناك خطط بحثية واضحة فى مجال الصحة، لافتا الى أن تلك الخطة لابد وان تكون محددة بفترة زمنية محددة، ومخصص لها فريق بحثى متفرغ للخروج بنتائج خاصة بالصحة.

وأضاف بأن الهدف النهائى هو وضع بروتوكولات علاج موحدة ، عن طريق كل المراكز المتخصصة فى علاج الاورام واللجنة العليا للاورام ، وربط المراكز ببعضها بشبكة معلوماتيه، وانهاء بروتوكولات العلاج على مستوى مراكز الاورام، لافتا الى ان تعظيم دور البحث العلمى فى مراكز علاج الاورام ، والمراكز البحثية لعلاج الاورام سوف يؤدى الى توفير خريطة صحية حقيقية للاحتياجات المرضية فى المجتمع ، لان هناك تزايد نوع من انواع السرطانات لابد من البحث فيه لخفضه عن طريق الكشف المبكر ووسائل علاجه وأسبابه.