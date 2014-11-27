«إخوان بلا عنف»: محمود عزت حضر اجتماع التنظيم الدولي في تركيا

قال حسين عبد الرحمن، مؤسس حركة إخوان بلا عنف، إن لديه معلومات مؤكدة مفادها أن الدكتور محمود عزت نائب مرشد عام جماعة الإخوان، حضر إجتماعا للتنظيم الدولي، في أنقرة، الثلاثاء، مشيرا إلي أنها المرة الأولي التي يحضر نائب المرشد إجتماعات التنظيم الدولي منذ 30 يونيو.

وأضاف «عبد الرحمن»، لـ«المصري اليوم»، أن الإجتماع حضره عدد كبير من قادة الإخوان، منهم جمال حشمت ومحمود حسين وعمرو دراج، بالإضافة إلي عدد من قيادات ما يسمي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، للتخطيط لكيفية مواجهة النظام الفترة المقبلة، خاصة أن الجماعة تنوي التصعي لا التهدئة، بسبب ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من تطور كبير في علاقات مصر بدول العالم، ما جعل الإخوان في مأزق ويشعرها بالفشل في تعويق شرعية النظام.

وأشار، إلي أن الإجتماع ناقش الإستعدادت للحراك الميداني في الفترة المقبلة، بداية من 28 نوفمبر حتي ذكري ثورة 25 يناير، لافتا إلي أن حضور عزت يعني أن هناك قلق داخل التنظيم.