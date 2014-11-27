وزير الشباب والرياضة يكرم أبطال مصر فى كمال الاجسام ورفع الأثقال

قام المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بتكريم أبطال مصر فى كمال الاجسام ورفع الأثقال ، وذلك بمقر وزارة الشباب الرياضة اليوم الخميس .

وقرر وزير الشباب والرياضة صرف 450 ألف جنيه لثلاثى المنتخب الوطنى لرفع الأثقال والجهاز الفنى والإدارى بعد الحصول على ميداليات متنوعة ببطولة العالم للكبار التى أقيمت بكازاخستان والمؤهلة إلى أوليمبياد البرازيل 2016 .

ووافق عبدالعزيز، على صرف 150 ألف جنيه للاعب المنتخب الوطنى محمد إيهاب ، و100 ألف جنيه لمحمد إحسان و25 ألف جنيه للاعبة شيماء أحمد خلف.

كما وافق خالد عبد العزيز على صرف 150 ألف جنيه قيمة مكافآت الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب الوطنى لرفع الأثقال.

جاء ذلك فى اطار حرص المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة على تكريم بعثة منتخب رفع الاثقال الحائز مؤخرا علي بطولة العالم للكبار والمؤهلة لأوليمبياد ريو 2016 زالتي اقيمت بكازخستان خلال الفترة من 8إلي 18 نوفمبر 2014.

وفي نفس السياق قام عبدالعزيز بتكريم بعثة منتخب كمال الأجسام والحاصل علي بطولة العالم التي اقيمت بالبرازيل.