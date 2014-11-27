أعضاء المصريين الأحرار يدفعون المصاريف المدرسية للطلاب غير القادرين بجنوب سيناء

قال خالد عبدالله سكرتير حزب المصريين الأحرار بمدينة الطور بمحافطة جنوب سيناء، أن أعضاء هيئة مكتب المصريين الأحرار بالمدينة قاموا بحصر جميع الطلبة غير القادرين على دفع مصاريف المدارس بمدينة طور سيناء فى جميع مراحل التعليم، ثم قام أعضاء الحزب بالمحافظة بدفع كل مصاريف مدارس هؤلاء الطلبة ، وذلك استمرار لدور الحزبى فى التواجد مع المواطنيين والاقتراب من مشاكل الشارع والتدخل لحلها.

وقال عبد الله إن ذلك رسالة من المصريين الأحرار للمجتمع السيناوى ، أن العلم و التعليم هو أساس التقدم و لتشجيع الطلبة على التعلم والتعليم باعتباره أحد أهم أولويات الحزب خاصة فى المحافظات النائية و التى تعانى من انتشار الأمية بشكل يعد الأعلى فى مصر.

كان أعضاء المصريين المصريين الأحرار بجنوب سيناء قد تكفلوا بدفع مصاريف مدارس الطلبة فى العام الماضى أيضا و تكريم جميع الطلبة المتفوقين.