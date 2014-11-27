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بالفيديو..شرم الشيخ تجمع 70 فنانا من 40 دولة في مهرجان أوستراكا للفنون التشكيلية

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بالفيديو..شرم الشيخ تجمع 70 فنانا من 40 دولة في مهرجان أوستراكا للفنون التشكيلية بالفيديو..شرم الشيخ تجمع 70 فنانا من 40 دولة في مهرجان أوستراكا للفنون التشكيلية

استضافت مدينة شرم الشيخ 70 فنانا تشكيليا من 40 دولة، خلال فعاليات مهرجان أوستراكا الدولي للفنون التشكيلية في دورته الـ 15 لهذا العام.

وعبر الفنانون التشكيليون خلال إقامتهم بخليج نعمة عن سعادتهم بوجودهم بأرض سيناء التي قالوا عنها إنها كانت مصدر إلهام لفنهم، وعبروا عن ثقافة كل شعب ليصبح الفن التشكيلي مصدرا من مصادر تبادل الخبرات بين الشعوب عبر ريشة الفنان التشكيلي ولوحته.
> وجاءت أبرز الدول المشاركة بمهرجان أوستراكا الدولي للفنون التشكيلية من العراق وتونس والهند وقبرص وأستراليا فرنسا ونيوزيلاندا وكوريا الجنوبية وفلسطين والسعودية وقبرص وأمريكا ولبنان.

وكان الفنان التشكيلي محمد حميدة رئيس اللجنة العليا لمهرجان أوستراكا الدولي للفنون التشكيلية قد صرح في وقت سابق بأن المهرجان من ضمن أهدافه الأساسية نقل صورة جيدة وحسنة عن ، وأن الفنانيين الذين جاءوا إلى المهرجان تحدوا كل الظروف وجاءوا إلى أرض سيناء بمدينة شرم الشيخ .. مشيرا إلى أن دور الفعاليات الفنية التشكيلية هام وحيوى في تجسيد ورسم صورة الشعوب سياسيا واقتصاديا.

يذكر أن مصطلح “أوستراكا ” يعنى باللغة الفرعونية (إسكتش) وهو اللوحة التي يتم الرسم عليها.
> ا ش ا

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