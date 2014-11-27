بدء صرف عقار “سوفالدي” بمحافظة الشرقية لعلاج 500 مريض في المرحلة الأولى

بدأ مركز علاج الكبد بمستشفي الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، في صرف عقار “سوفالدي” لمرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي “سي”، والذين انطبقت عليهم شروط العلاج بهذا الدواء.

وقال الدكتور أيمن زكي رئيس المركز، إن المرحلة الأولى تتضمن صرف العلاج لـ500 مريض انطبقت عليهم الشروط واستوفوا المستندات اللازمة، وذلك من إجمالي 18 ألف مريض تقدموا للتداوي بالعقار الجديد، موضحا أن نسبة كبيرة من المتقدمين حالتهم مستقرة، وبعضهم حالته متدهورة.

وأضاف، أن مرضى الكبد يواصلون إقبالهم على المركز، لتقديم الأوراق الخاصة بهم وتقييم حالتهم وتحديد أولوية العلاج لكل منهم، وأنه تم تخصيص 9 عيادات لاستقبال 300 مريض يوميا، من الساعة 12 ظهرا وحتى 6 مساء، وذلك لتسليم المستندات والتحاليل المعملية الخاصة بهم، والتي تحدد نسبة الإصابة والحالة المرضية لكل منهم، وإرسالها للجنة تقييم المرض، لتحديد أولوية العلاج.

وأشار إلى أنه يتم استقبال المرضى بعد قيامهم بملء استمارة الحجز على الإنترنت، على أن يحضر المريض معه نتائج 4 أنواع من التحاليل الطبية، وفي حالة عدم قدرة المريض على تحمل نفقات تلك التحاليل، يتم إجراؤها له على نفقة الدولة.

وقال، إن عدد مرضى فيروس سي بالشرقية يبلغ نحو 400 ألف مريض، وأنه سيتم استقبال وتسجيل المرضى بالوحدة حتى نهاية شهر يونيو عام 2015، لافتا إلى أن هذا سوف يساعد على الحصر الدقيق لأعداد المصابين بالمحافظة.

وأضاف زكي، أن العيادة الخارجية بالمركز والمخصصة لعلاج مرضى فيروس “سي” بعقار الإنترفيرون، تستقبل يوميا 250 مريضا، وأنها مستمرة في عملها يوميا من الساعة التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات.