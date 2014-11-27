النيابة تأمر بدفن جثة المتهم بمحاولة تفجير خط سكك حديد الواسطى بالفيوم

أمر المستشار محمد مكادى، مدير نيابة الواسطى، بإشراف المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابات بنى سويف، بدفن جثة الارهابى محمد عبدالمنعم المقدم 23 سنة مقاول انفار فى مدافن الصدقة بمعرفة الشرطة بعد أن رفض والده عبدالمنعم المقدم استلام جثته وتبرئهم منه، وأكد والد الإرهابى فى تحقيقات النيابة العامة بمركز الواسطى أنه تبرأ من نجله بعد أن قام بزرع قنبلة أسفل قطار الواسطى الفيوم.

وكانت النيابة العامة أمرت بتشريح جثة المتوفى وقام فريق من النيابة بمعاينة موقع الانفجار وتبين أن عبوة ناسفة تم زرعها اسفل قضبان السكة الحديد بمنطقة كوم ابوراضى اثناء قدوم قطار رقم 153 القادم من الواسطى وفى طريقه الى الفيوم والمحمل ب2000 راكبا وتبين ان الانفجار نتج عنه وقوع تلفيات فى الاخشاب الموجودة اسفل قضبان السكة الحديد كما نتج عن الانفجار وجود جثة مقطعة إلى اشلاء.

وذكر شهود عيان أن الجثة التى تم تقطيعها الى اشلاء هى لشاب من عزبة بنى محمد التابعة لقرية الحومة بمركز الواسطى و انه قام بزرع القنبلة اسفل قضبان السكة الحديد وان الاهالى قاموا بتسليم دراجة بخارية كانت بجوار جثة الإرهابى القتيل.

من جانبهم قام المسعفين بنقل أشلاء الجثة المتفحمة إلى مستشفى مركز الواسطى لإجراء تشريح للجثة ومعرفة أسباب الوفاة والتقطت عدسة المصرى اليوم صورة لسيارة الاسعاف اثناء نقل الجثة الى المشرحة.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير الأمن واللواء زكريا أبوزينة، مدير المباحث الجنائية والعميد خلف حسين، رئيس البحث الجنائى والمقدم محمد البرنس، رئيس مباحث الواسطى وقوات قتالية انتقلوا الى موقع الحادث للوقوف على اسبابه ووتعرف الأمن الوطنى مع المباحث الجنائية على هوية المتوفى فى الانفجار والاستماع الى اقوال 12 من شهود العيان.