السيسي يغادر باريس عائدًا إلى القاهرة في ختام جولته الأوروبية

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، العاصمة الفرنسية باريس عائدا الى القاهرة في ختام جولته الأوروبية التي استهلها الاثنين الماضي بزيارة ايطاليا والفاتيكان.

و قد التقى الرئيس السيسي بالرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند بقصر “الاليزيه لبحث التطورات في الشرق الأوسط و القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك .

> كما تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات من ضمنها اتفاقيتان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، الأولى تتعلق بتوصيل الغاز لنحو مليونى منزل فى مصر، والثانية بتوفير قروض فرنسية تفضيلية للشركات والمشروعات الصغيرة بشروط ميسرة و الثالثة متعلقة بمترو الأنفاق.

كما التقى بممثلي كبرى شركات السياحة الفرنسية العاملة في مصر للاستماع الى مشكلاتهم و كيفية استعادة الحركة السياحية الوافدة الى مصر.

> كما التقى الرئيس السيسي بوزير الدفاع جون إيف لودريان لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وحضر الرئيس السيسي اجتماع المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى للأعمال المشترك، وذلك بمقر جمعية أرباب الأعمال الفرنسيين (ميديف) والتى تعد أكبر منظمة أعمال فى فرنسا.

واختتم الرئيس زيارته لفرنسا الخميس بلقاء جيرار لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي و كلود بارتولون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية وجون بيير رفاران رئيس لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع و القوات المسلحة بمجلس الشيوخ وإليزابيت جيجو رئيس لجنة الشؤؤن الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية.

ورافق الرئيس السيسي خلال زيارته لفرنسا و جولته الاوروبية وفد رسمي يضم وزير الخارجية سامح شكري ووزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور ووزير الاستثمار اشرف سالمان ووزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي.