” داعش ” يقطع شبكات المحمول في مدينة الموصل العراقية

قال سكان من مدينة الموصل العراقية، التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش، إن التنظيم قام بقطع شبكات المحمول الموجودة في المدينة.

وأفاد عدد من السكان في تصريحات نقلتها شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن تلك الخطوة تأتي لمنع السكان من الإبلاغ عن مواقع المسلحين في المدينة لقوات التحالف الدولي لشن غارات جوية فيما بعد على أماكن وجودهم.

وأخبر المسلحون سكان المدينة بذلك القرار من خلال الإذاعة الخاصة بهم، وتحدث جميع سكان المدينة شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خوفا من الانتقام، ولا يزال بعض السكان قادرين على استخدام الانترنت، الذي يعمل في نطاق شبكة أخرى.

وسيطر المسلحون في يونيو الماضي على مناطق عدة شمال العراق، ما دفع الولايات المتحدة لبدء شن غارات في الثامن من أغسطس على مناطق تمركز المسلحين في العراق وقامت بشن ما لا يقل عن 22 غارة جوية على مدينة الموصل.