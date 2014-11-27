«الجيش السوري الإلكتروني» يخترق مواقع إعلامية بريطانية على الإنترنت

اخترقت مواقع عدة مؤسسات اعلامية بريطانية على الإنترنت، الخميس، في هجوم يحتمل أن يكون منسقًا شنه الجيش السوري الإلكتروني وهو جماعة غير منظمة تؤيد الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت المواقع الإلكترونية لصحف «ديلي تليجراف» و«إندبندنت» و«إيفنينج ستاندرد» من بين أهداف الهجوم.

وذكرت الصحف أن مؤسسات إخبارية أخرى هوجمت أيضا.

وقال الجيش السوري الإلكتروني عبر حسابه على موقع «تويتر» باللغة الإنجليزية «عيد شكر سعيد.. نتمنى ألا تكونوا قد افتقدتمونا.. إلى الصحافة: لا تتظاهروا بأن متشددي داعش مدنيون».

وذكرت صحيفة «تليجراف» عبر حسابها الرسمي على «تويتر» «تعرض جزء من موقعنا يديره طرف ثالث للهجوم في وقت سابق الخميس.. حذفنا المحتوى. ولم تتأثر بيانات أي مستخدم لتليجراف».

ووجد مستخدمون حاولوا الدخول إلى أقسام معينة في مواقع الصحف رسالة جاء فيها «لقد تعرضت للاختراق من الجيش السوري الإلكتروني»، ثم أعيد توجيههم إلى شعار الجماعة وهو عبارة عن نسر بداخله العلم السوري وكتب تحته الجمهورية العربية السورية باللغة العربية.

كان الجيش السوري الإلكتروني اخترق من قبل مواقع مؤسسات مثل «نيويورك تايمز» و«بي.بي.سي» ومايكروسوفت، كما اخترق حسابات مؤسسات إعلامية أخرى على «تويتر».