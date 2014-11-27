«الكرملين»: «بوتين» و«بوروشينكو» يناقشان هاتفيا الوضع في أوكرانيا

قال الكرملين الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش العلاقات الثنائية والوضع في جنوب شرق أوكرانيا مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو خلال محادثة هاتفية مساء الأربعاء.

وقال الكرملين في بيان دون الخوض في تفاصيل إن المكالمة كانت بمبادرة من الرئيس الأوكراني.

ويتواصل العنف في شرق أوكرانيا رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في سبتمبر بين كييف والانفصاليين المؤيديين لروسيا. وتتهم أوكرانيا ودول غربية روسيا بدعم المتمردين بالجنود والسلاح وهو اتهام تنفيه موسكو.