وزيرة السياحة الفلسطينية تناشد العرب زيارة القدس

ناشدت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، رولا معايعة، الخميس، العرب بزيارة فلسطين وبالأخص مدينة القدس، «لأنها بحاجة لهم ووجودهم في القدس هو دعم للقضية الفلسطينية ودعم اقتصادي لكل فلسطين».

وقالت «معايعة» إن أهم ما تم نقاشه في اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب، هو الاستراتيجية العربية للسياحة، مضيفة: «نحن الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها، حيث أن عدد من الدول شارك في هذه الاستراتيجية من ضمنها فلسطين».

وأضافت أنه سيتم وضع الملاحظات الأخيره وسيتم إقرارها بعد شهرين من الآن، مشيرة إلى أنه تم نقاش موضوع تشجيع السياحة إلى فلسطين.

وأوضحت، أنه «ضمن مناقشات الوزراء في الاستراتيجية هو موضوع التأشيرات العربية البينية بين الدول وهذه من المواضيع التي تم التأكيد على ضرورة حل مشاكلها في فلسطين خاصة، لأنه سهولة التنقل تعني سياحة أكبر وتطوير للقطاع السياحي وبالتالي تطوير للاقتصاد في الوطن العربي وخاصة الاقتصاد في فلسطين مرتكز على السياحة لأن السياحة من أهم مصادر الدخل القومي».

وتابعت: «زيارة فلسطين هي دعم للقضية الفلسطينية، وهي واجب على كل عربي وهي ليست تطبيع مع السجان وإنما هي دعم للمواطن الفلسطيني ودعم لقضيته العادلة، حيث لا يوجد بديل للمقدسات الإسلامية والمسيحة الموجودة في فلسطين، وبالتالي سبب منع السائح العربي إلى فلسطين هو الاحتلال الإسرائيلي، لأنهم لايريدون لأي عربي أن يأتي إلى فلسطين ويريد الدعم له».

ولفتت وزير السياحة الفلسطينية: «اتفقنا مع المنظمة العربية للسياحة أن تكون داعمة لنا بتوفير مستثمرين من الخارج يرغبون بالاستثمار في فلسطين»، مشيرة «إننا سنرى أعدادًا كبيرة ممن يستطيع من إخواننا العرب للوصول إلى فلسطين للاستثمار في المستقبل القريب».