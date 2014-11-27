المصريين الأحرار بالاسكندرية يحتفل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

أقام حزب المصريين الأحرار بالاسكندرية اليوم أولي فاعليات الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتحدثت مي محمود، عضو المكتب السياسي بالحزب وعضو لجنة تسيير الأعمال بالإسكندرية، عن أسباب الاحتفال بهذا اليوم وتاريخه وأنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة والمرجو من المجتمع والبرلمان القادم من قوانين وفاعليات لوقف العنف الذي يمارس ضد المرأة.

كما تحدثت نيرمين حسن، مسؤول لجنة التدريب والتثقيف، عن مشكلة ختان الإناث وما تسببه من آثار سلبية، صحية ونفسية على المرأة وضرورة التكاتف لوقف تلك الظاهرة، كما تحدث فتحي فرج، عضو الهيئة العليا، عن مشكلة التحرش أسبابها وعلاجها من خلال استطلاع للرأي قام به شباب الحزب بالاسكندرية. من جانبها أكدت مي محمود على ضرورة التكاتف لوقف التطرف بجميع أشكاله سواء كان فكرياً أو عقائدياً،يأتي هذا في اطار خطة حزب المصريين الأحرار لرفع الوعي لدي الشعب المصري بشكل عام والمواطن السكندرى بشكل خاص بمخاطر التطرف والإرهاب والعنف ضد الآخر.