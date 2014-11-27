تعيين الإسرائيلي “افرام جرانت” مديرًا فنيًا للمنتخب الغاني

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين افرام جرانت، مدرب تشيلسي السابق مدربًا لمنتخب غانا الاول، لمدة 27شهر.

وسيقود المدرب الاسرائيلي البالغ عمره 54 عاما المنتخب الغاني في نهائيات كأس الامم الافريقية في يناير المقبل والتي ستقام في غينيا الاستوائية.

وقال كويسي نيانتاكي رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم في مؤتمر صحفيـ إن الاتحاد طلب من جرانت “تقديم اداء جيد في كأس امم افريقيا 2015 ثم الفوز بنفس البطولة في 2017.”

وأضاف كويسي أنه “تم التوصل لحلول لجميع القضايا البارزة مع السيد جرانت ونعتقد انه الرجل المناسب لتولي المهمة.”

وسيكون فريق غانا ثاني منتخب يتولى جرانت تدريبه بعد ان سبق له تدريب المنتخب الاسرائيلي ما بين 2002 و2006.