ضبط ربة منزل بمدينة دهب تمارس الرذيلة مع سائح أردنى مقابل مبالغ مالية

ألقت مباحث قسم شرطة دهب بمحافظة جنوب سيناء القبض على ربة منزل متلبسة بممارسة الرذيلة مع سائح أردنى مقابل مبالغ مالية كبيرة.

تلقى اللواء حاتم أمين، مدير أمن جنوب سيناء، اخطار من المقدم محمد شعيرة، مفتش مباحث قسم شرطة دهب بضبط ربة منزل تمارس الدعارة مقابل مبالغ ماليه من السياح.

بعد جمع التحريات اللازمة عن المتهمة “ب م” 45 سنة من دمياط التى تدير منزلها لأعمال منافية للآداب وتمكن النقيبان احمد مجدى ومحمود بشار معاونا مباحث دهب عن طريق مراقبة المتهمة من ضبطها متلبسة بممارسة الرذيلة مع سائح أردنى يدعى”م س” مقابل ألف جنيه فى الليلة.

وقد اعترف بممارستها الدعارة مقابل مبالغ مالية وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.