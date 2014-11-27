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الأزهر يعلن إطلاق قوافل الوعاظ فى مدن القناة لمواجهة دعوات الفتنة غداً

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الأزهر يعلن إطلاق قوافل الوعاظ فى مدن القناة لمواجهة دعوات الفتنة غداً الأزهر يعلن إطلاق قوافل الوعاظ فى مدن القناة لمواجهة دعوات الفتنة غداً

الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر

أعلن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محي الدين عفيفي ، أن قوافل الوعاظ مستمرة من 22 نوفمبر الجاري وحتي يوم 29 من الشهر نفسه في محافظات ” السويس ، بورسعيد ، مرسى مطروح ، الإسماعيلية ” ، وسوف تجوب غداً الجمعة كافة مدن وقرى المحافظات السابقة ، لتحذير أبناء الشعب المصري ممن يدعون إلى رفع المصاحف مستغلين العاطفية الدينية عند المصريين .

وأضاف فى بيان له اليوم ، ان ذلك ياتي انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق الأزهر الشريف ، وفى إطار الخطة الشاملة التي يرعاها ر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لتوعية المواطنين بخطورة الدعوة لرفع المصاحف غدا الجمعة .

ودعا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، كافة أطياف الشعب المصري إلى عدم الانسياق وراء الدعوات الهدامة التي يرفضها الشرع الحنيف والتي تهدف إلى ضرب استقرار الوطن وتعطيل مسيرة التنمية ونشر الفوضى في ربوع البلاد .

وأكد عفبفى ، أن الأزهر الشريف تحت قيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتورأحمد الطيب ، حريص على توحيد صف الأمة والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ، لأن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث دائما على الإصلاح في الأرض وتعميرها ونشر السلام والأمان بين المواطنين.

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