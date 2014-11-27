الأزهر يعلن إطلاق قوافل الوعاظ فى مدن القناة لمواجهة دعوات الفتنة غداً

أعلن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محي الدين عفيفي ، أن قوافل الوعاظ مستمرة من 22 نوفمبر الجاري وحتي يوم 29 من الشهر نفسه في محافظات ” السويس ، بورسعيد ، مرسى مطروح ، الإسماعيلية ” ، وسوف تجوب غداً الجمعة كافة مدن وقرى المحافظات السابقة ، لتحذير أبناء الشعب المصري ممن يدعون إلى رفع المصاحف مستغلين العاطفية الدينية عند المصريين .

وأضاف فى بيان له اليوم ، ان ذلك ياتي انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق الأزهر الشريف ، وفى إطار الخطة الشاملة التي يرعاها ر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لتوعية المواطنين بخطورة الدعوة لرفع المصاحف غدا الجمعة .

ودعا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، كافة أطياف الشعب المصري إلى عدم الانسياق وراء الدعوات الهدامة التي يرفضها الشرع الحنيف والتي تهدف إلى ضرب استقرار الوطن وتعطيل مسيرة التنمية ونشر الفوضى في ربوع البلاد .

وأكد عفبفى ، أن الأزهر الشريف تحت قيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتورأحمد الطيب ، حريص على توحيد صف الأمة والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ، لأن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث دائما على الإصلاح في الأرض وتعميرها ونشر السلام والأمان بين المواطنين.