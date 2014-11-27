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المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير لــ2014

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المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير لــ2014 المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير لــ2014

أرشيفية

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة هشام رامز محافظ البنك، اليوم الخميس، الموافقة على الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وأعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، موعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2015، حيث إنه من المقرر أن تجتمع اللجنة 8 مرات للنظر في الفائدة على الإقراض والاقتراض.

ووفقًا للبنك المركزي، فمن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزي، أول اجتماعاتها خلال عام 2015 في الخامس عشر من يناير المقبل، ثم الاجتماع الثاني في 26 فبراير من العام ذاته.

كما أنه من المقرر أن تجتمع «اللجنة» في الثالث والعشرين من أبريل 2015، ثم في الحادي عشر من يونيو العام المقبل.

أما الاجتماع الخامس للجنة، فمن المقرر أن ينعقد في 30 سبتمبر المقبل، ثم في 29 أكتوبر المقبل، فيما تعقد «اللجنة» اجتماعها الأخير في عام 2015 في السابع عشر من ديسمبر.

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