بشرى تساند المرأة وتقود حملة لحمايتها

أقيم بساقية عبد المنعم الصاوي ندوه تهدف للقضاء على العنف ضد المرأة مع نخبه من المتخصصين والمهتمين بقضايا المرأة منهم دكتورة إيمان بيبرس رئيس جمعيه نهوض وتنمية المرأة ود. إيمان عزت مؤسسة حمله حماية ود. عمرو حسن استشاري نساء وتوليد .

وحرصت الفنانة بشرى على المشاركة في الندوة التي دارت حول أهمية توعية النشأ الجديد ومستقبل الغد عن الابتعاد عن العنف بشتى أشكاله بتوعية الأسر المصرية عن كيفية تربية أولادهم والاهتمام بهم صحياً وتعليمياً وفكريا للنهوض بجيل جديد يفيد وطنه .

بشرى قررت المشاركة في الندوة لحرصها على دعم المرأة ومساندة قضاياها منذ فترة حيث سبق لها أن قدمت فيلم 678 والذي كان صرخة في وجه المتحرشين ودعوة للمجتمع لمساندة المرأة في مقاومة هذه الظاهرة. وتأتي هذه الندوة استمراراً لمواقف بشرى في مساندة ودعم قضايا المرأة.