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المذيع طلال الكواري: لن أدخل مجال الفن

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المذيع طلال الكواري: لن أدخل مجال الفن المذيع طلال الكواري: لن أدخل مجال الفن

الجمعة 28-11-2014 16:09

الرياض- وليد عنتر تصوير – بشير صالح

أعرب المذيع القطري طلال الكواري عن سعادته بالتواجد في الرياض، حيث يشارك في تقديم برنامج "عصر الخليج" مع الفنان السعودي أسعد الزهراني على قناة الكأس القطرية، مبيناً أن بلده الثاني، وأن أهل المملكة محظوظ من يكون بينهم حسب تعبيره.
وأوضح أن برنامج "عصر الخليج" يواكب الأحداث المحيطة بخليجي 22، خاصة وأنه برنامج ترفيهي اجتماعي وليس رياضي، وطبيعي وعفوي، تم خلاله استضافة العديد من الرياضيين والمعلقين الكرويين والمطربين والممثلين والشخصيات الاجتماعية.
وقال الكواري في تصريح خاص لـ "سيدتي نت": الكواليس بيني وبين أخي وصديقي الفنان أسعد الزهراني كانت أكثر من رائعة بروح من الود والمحبة والكوميدية، وكنت وأسعد عفويين للغاية في البرنامج، حتى أن كل ما يدور بيننا من قفشات كوميدية وضحك في كواليس البرنامج يتابعه المشاهد على الهواء خلال الحلقات، حيث ظهرنا على طبيعتنا وبعفوية كاملة. وأكبر مكسب لي من البرنامج، بعد المتابعة المميزة من الجمهور، هو علاقتي بأخي أسعد الزهراني، فقبل أن أكسبه كمقدم برامج رائع شاركني "عصر الخليج"، كسبت أخاً أكبر، فعلاقتي به أخوة وليست صداقة فقط.
وعن إمكانية المشاركة في أعمال فنية مع صديقه أسعد الزهراني ذكر: "أتشرف بالعمل مع أسعد في أي مجال، ولكن التمثيل ليس مجالي، ولا أفكر أبداً بدخول الفن، وحتى في الإعلام وهو تخصصي الذي أعمل به أنا قليل الظهور على الشاشة.
وأشار المذيع طلال الكواري إلى أنه يتمنى وكحق مشروع في كرة القدم أن يفوز القطري على شقيقه السعودي في نهائي خليجي 22 ويعود لقطر بالكأس الغالي من الرياض، مبيناً أنه جاء الوقت أن يتوج المنتخب القطري باللقب على ما قدمه من مردود طيب في المباريات التحضيرية قبل البطولة.

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سيدتي

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