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"ولا بحبك" لنوال الزغبي تحتل المراكز الأولى

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"ولا بحبك" لنوال الزغبي تحتل المراكز الأولى "ولا بحبك" لنوال الزغبي تحتل المراكز الأولى

الخميس 27-11-2014 17:00

احتلت أغنية الفنانة نوال الزغبي الجديدة "ولا بحبك" من كلمات هاني عبد الكريم وألحان رامي صبري وتوزيع خالد نبيل، قائمة الأغنيات الأكثر استماعاً في العالم العربي خلال الأسبوع الحالي.
وحققت "ولا بحبك" خلال يومين فقط، عبر قناتي "مزيكا" وقناة نوال على موقع "يوتيوب" أكثر من 100 ألف مشاهدة، في أقل من 48 ساعة، بخلاف عدد المستمعين الذين استمعوا إليها، عبر قناتي "أنغامي".
يذكر أن نوال قامت بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في بيروت، تحت إدارة المخرج جاد الهبر، وتمّ انشاء مسرح خصيصاً للكليب، ومن المقرر أن يتم عرضه حصرياً على قناة "مزيكا" في السادس من شهر كانون الأول. كما ينتظر محبو النجمة إطلالتها الأسبوع المقبل في برنامج "ستار أكاديمي".

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