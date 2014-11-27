توبا تخفق في الـ"إيمي أووردز"وهجوم على فستانها الشفاف

رغم كونها أول ممثلة تركية يتم ترشيحها لجوائز "إيمي أووردز" العالمية international emmy awardsعن فئة أفضل ممثلة عن دورها المميز في مسلسل "20 دقيقة" المأخوذ عن فيلم أمريكي، وتؤدي فيه دور زوجة متهمة ظلماً بقتل رجل وتطاردها الشرطة طوال الوقت حتى تكتشف الحقيقة في النهاية، إلا أن الممثلة التركية توبا بيوكستون الشهيرة بلميس عادت خالية الوفاض من نيويورك، بعد أن منحت جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع الجوائز المقام في فندق هيلتون نيويورك مساء 24 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الممثلة الهولندية بيانكا كريجسمان، ما أثار خيبة أمل واسعة في قلوب آلاف المعجبين الأتراك والعرب في مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد رافق توبا بيوكستون إلى حفل توزيع الجوائز زوجها الممثل أونور صيلاك وصديقهما المقرب المنتج كريم شاتاي وصديقتهما مديرة الأعمال ياسمين كوتلوجا.

وقد ارتدت توبا بيوكستون في الحفل فستان دانتيل أسود شفاف ومثير كشف مفاتن ساقيها وبطنها بصورة لافتة أثارت إنتقاد الصحافة التركية لها، متهمة إياها بارتكابها أخطاء ثلاثة لا تغتفر في أناقتها باختيارها تسريحة غير مناسبة، وفستاناً كشف عن أجزاء غير متناسقة معاً كالبطن والساقين، وارتدائها قرطين كبيرين غير مناسبين أبداً، وهي طلة غير مبهرة في حفل توزيع جوائز عالمي هام كجوائز إيمي العالمي الذي لا يرحم أي نجمة تخطىء في اختيار طلتها على سجادته الحمراء التي تعد إختبار أناقة حقيقي للنجمات العالميات.