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محافظ أسيوط ينفى ما يتردد عن قطع المياه والكهرباء اليوم وغدًا

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محافظ أسيوط ينفى ما يتردد عن قطع المياه والكهرباء اليوم وغدًا محافظ أسيوط ينفى ما يتردد عن قطع المياه والكهرباء اليوم وغدًا

أكد اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط، أن الهدوء يسود المحافظة والأمور تسير بشكل طبيعى، نافيًا ما تردد من شائعات تداولها البعض حول انقطاع المياه والكهرباء اليوم وغدا.

وطالب المحافظ مواطنى أسيوط عدم ترديد الشائعات التى من شأنها احداث البلبة وإثارة القلق قائلا ” اطمئنوا لا شىء يدعو للقلق”، مشيرًا إلى أن على الجميع أن يمارس حياته بشكل طبيعى والا ترهبكم دعوات التظاهر فالقوات المسلحة وقوات الشرطة تؤمن المحافظة.

وأضاف محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ان جميع محطات المياه والصرف على مستوى المحافظة تعمل بكامل طاقتها على مدى 24 ساعة دون انقطاع ولا يوجد أى عطل يتم الابلاغ عنه إلا وتقوم إدارة الشركة بالتحرك فورا لإصلاحه.

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