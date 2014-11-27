غرفة عمليات مركزية لمتابعة أحداث جمعة 28 نوفمبر بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة احداث غداً الجمعة 28 نوفمبر فى ظل دعوات الجبهة السلفية وأنصار الإخوان والإسلاميين المناهضين للحكم الحالى لما أسموه «انتفاضة الشباب المسلم.

وتم تشكيل الغرفة تحت إشراف الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، وتضم نائبي المحافظ والسكرتير العام المساعد و كافة القيادات التنفيذية والمستشار العسكري بالمحافظة .

وقال محافظ الجيزة، الدكتور على عبدالرحمن إن الغرفة على إتصال دائم بأحياء ومراكز ومدن المحافظة لسرعة التدخل أوقات الأزمات كما تم ربطها بغرفة عمليات المنطقة المركزية العسكرية ومديرية أمن الجيزة وحتى إنتهاء الاحداث.

وشدد المحافظ على تواجد كافة القيادات المحلية أو من ينوب عنهم بمقار عملهم لمتابعة الخدمات التى تؤدى للمواطنين وعدم تأثرها بالأحداث.

وصرح المحافظ أن القوات المسلحة المصرية والشرطة قادران على تأمين المواطن، لافتاً إلى أنه على ثقة تامه بأن الشعب المصري يرفض مثل هذه الدعوات الهدامة التى تهدف إلى تعطيل مسيرة التقدم والإستقرار بالبلاد .

وأضاف عبدالرحمن أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي خروج على القانون أو أعمال تخريبية تستهدف المنشأت العامة والخاصة والوقوف لها بالمرصاد .

وأكد على تشكيل فرق طوارئ بكافة المرافق العامة بالمحافظة لضمان استمرار الخدمات التى تؤديها للمواطنين.