بالصور.. وفد نقابة المعلمين بالإسكندرية يزور موقع قناة السويس الجديدة‎

أستقبل اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية عددًا من ممثلى وفد النقابة الفرعية للمعلمين بوسط الإسكندرية خلال الزيارة التى نظمتها النقابة لمحافظة الإسماعيلية.

وتضمنت الزيارة مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس للتعرف على المشروع الجديدة .

و ضم الوفد كل من صباح مكاوى نقيب المعلمين لوسط الإسكندرية وعبد الحليم فواز مدير ادارة التعليم الفنى والأمين العام لنقابة المعلمين ومحمد صالح مدير إدارة مدرسة الشاطبى الميكانيكية بالإسكندرية ومحمد مصطفى ابراهيم منسق الزيارة والمسئول الإعلامى للنقابة.

وخلال اللقاء أهدى أعضاء وفد النقابة درع النقابة إلى محافظ الإسماعيلية، معربين عن بالغ سعادتهم بزيارة المحافظة ومشروع قناة السويس الجديدة.

وحضر اللقاء المهندس سرور ابراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية .

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