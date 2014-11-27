«المرصد السوري»: مقتل 30 في كمين لـ«حزب الله» بسوريا

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن 30 رجلًا قتلوا وسقط عدد من الجرحى في كمين نفذه عناصر من «حزب الله» اللبناني وقوات النظام، ليلة الخميس، بالقرب من منطقة العتيبة في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق.

وقال المرصد، في بيان، إن قوات النظام استهدفت بصاروخ سيارة قدمت لإنقاذ الجرحى وسحب جثامين الرجال.

كما نفذت قوات النظام حملة دهم لمنازل مواطنين في شارع الجلاء ببلدة جديدة عرطوز في الغوطة الغربية، ولم ترد أنباء عن اعتقالات، بينما قصفت قوات النظام مناطق في قرية بالا بغوطة دمشق الشرقية، دون أنباء عن إصابات.