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بالصور.. هكذا تغيرت معالم فيرجسون ما بين عشية وضحاها

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احتجاجات.. إطلاق نار.. إحراق متاجر.. غاز مسيل للدموع.. عمليات سلب ونهب، هذا هو حال ضاحية فيرجسون الصغيرة، الواقعة في مقاطعة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية، منذ إعلان قرار هيئة المحلفين الكبري، الإثنين الماضي، بعدم توجيه اتهام لضابط الشرطة الأبيض، دارين ويلسون، الذي قتل الفتى الأسود الأعزل، مايكل براون، في أغسطس الماضي.

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية صورًا توضح مدى الاختلاف الذي شهدته معالم المدينة قبل إعلان القرار القضائي ومن ثم اندلاع موجة الاحتجاجات وبعدهما.

وأوردت الصحيفة صورة التقطتها كاميرات خدمة «ستريت فيو» التابعة لشركة «جوجل»، عبر الأقمار الصناعية، لمبنيين في فيرجسون، في 2012، وأخرى للمبنيين ذاتهما بعد اشتعال النيران فيهما مع تصاعد الاضطرابات في المدينة، احتجاجًا على تبرئة ويلسون.

Before: A satellite image taken by Google in September 2012 show the buildings intact

Damage done: Two buildings still smoulder after the riots that ravaged Ferguson, Missouri overnight

كما نشرت الصحيفة صورتين لمتجر يبيع مستحضرات التجميل قبل وقوع الاضطرابات وبعدها، موضحة مدى الدمار الذي لحق بالمتجر إثر إشعال النيران فيه من قبل المتظاهرين، الذين قابلتهم قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم.

True beauty: A Google Street View snap from 2010 shows the shop in its original state

Beauty lost: A beauty supply store has been left in ruins after Monday night's riots

وأظهر عدد آخر من الصور الاختلافات التي اعترت معالم المدينة بعد تصاعد وتيرة الغضب لدى المتظاهرين، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«عنصرية الشرطة».

Better times: The building, which appears to be a shop, is pictured on Google earlier this year

Burned out: A building in Ferguson only has its four walls left after being destroyed by fire

Neighborhood joint: There is no sign of its former glory, captured by Google in August 2012

The fire at the local Little Ceasars restaurant left the big orange sign in a melted lump on the ground

Still intact: The local Clean World Laundromat was still standing on Monday morning

Long way back: A woman stops to take a picture using her phone of the damage done

Burning: Cars parked outside one row of shops on West Florissant were targeted in the destruction spree

Burned out: Cars parked outside one row of shops on West Florissant were targeted in the destruction spree

وعلى الرغم من أن كلا من عائلة براون والرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد دعوا المحتجين إلى التزام السلمية، خرجت الأوضاع في فيرجسون عن السيطرة في كثير من الأحيان.

وشهدت المدينة الصغيرة أعمال سلب ونهب وإحراق للمتاجر، على غرار ما حدث، على نطاق أضيق، في أغسطس الماضي، عقب عملية إطلاق النار على براون.

Destruction: :A rioter uses a stick to break a window at the Hunan Chop Suey Chinese Restaurant along West Florissant Ave last night

Picture: 'I don't condone this but I can understand it. I have been racially profiled myself,' said Jason Westbrook of Ferguson as he took video of the burning of the Title Max Loans business on West Florissant

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